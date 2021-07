Twee keer brandstichting in dezelfde straat in Den Helder

Op donderdag 22 april rond 22.00 uur, is door een man op een fiets in de Jan in 't Veltstraat in Den Helder geprobeerd een auto te vernielen door vermoedelijk een vuurwerkbom onder de auto te gooien. De auto ging uiteindelijk niet in de brand, maar er was wel sprake van een behoorlijke explosie.

Op zaterdag 8 mei, rond 00.30 uur, is het weer raak in de Jan in 't Veltstraat. Alleen slaagt de dader dit keer wel; de auto van één van de bewoners is volledig in vlammen opgegaan. Ook de woning van de bewoner is hierdoor beschadigd. Wederom komt een man op een fiets langs gereden die iets brandends onder de auto gooit waarna een flinke explosie volgt.

Vragen

Of dezelfde persoon verantwoordelijk is voor beide incidenten, is niet met zekerheid te zeggen. De politie wil daarom graag van u weten of u deze man of mannen herkent? En mogelijk heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek. Dat hoort de politie dat graag via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.