Overval cafetaria in Bergen op Zoom

De 50-jarige eigenaresse van een cafetaria aan de Noordsingel is donderdag 27 mei 2021 rond 14.25 uur overvallen. Het gebeurde toen ze even alleen achter de balie stond. De dader, een vrij kleine man, bedreigde haar met een mes en ging met wat geld uit de kassa op de fiets vandoor.

Omschrijving

De overvaller is nog geen 1.70 meter lang. Hij droeg een spijkerbroek en een donkerblauw jack, met over zijn hoofd een grijze capuchon. Daarnaast had hij een blauwe rugzak bij zich en een plastic tas van de Aldi. Hij haalde daar een mes uit en dwong de vrouw de kassa leeg te maken in die tas.

Er zijn geen beelden van de overval zelf, maar wel is vastgelegd hoe de vermoedelijke dader om de hoek van de Minderbroederstraat fiets, eerst richting de cafetaria en ruim twee minuten later erbij vandaan.