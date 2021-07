Wie heeft er meer informatie over het overlijden van de 55-jarige Capellenaar?

De politie zou graag in contact komen met een specifieke getuige die zich op woensdagavond 26 mei bij Knuts woning ophield, zowel rond 19.00 als rond 19.30 uur. Knut heeft hierover app-contact gehad met een bekende, waarbij hij aangaf dat de onbekende man het koud had en dat hij wachtte op iemand die er niet was. Weet of vermoedt u wie de man kan zijn en/of waarom hij bij de woning aan de Kringdans was? Neem alstublieft contact op met de politie; dat mag ook anoniem.

Rond 17.00 uur op vrijdagmiddag 28 mei meldde een buurtbewoner dat zij het slachtoffer in zijn woning zag liggen. Hulpdiensten gingen direct naar de woning, helaas bleek de man te zijn overleden. De omstandigheden waaronder de man werd aangetroffen, was voor agenten direct een reden om de woning af te zetten. De Forensische Opsporing deed een uitgebreid sporenonderzoek en er werd een buurtonderzoek ingesteld. Uit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het slachtoffer door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. Het is wel nog steeds onduidelijk wat er in de woning is gebeurd en waarom.

Vragen

Het slachtoffer is vermoedelijk in de nacht van 26 op 27 mei overleden, maar er zijn getuigen die menen dat ze Knut op donderdagmiddag de 27e nog hebben gezien. We komen heel graag in contact met getuigen die iets verdachts gezien of gehoord hebben in het tijdsbestek tussen donderdagavond en vrijdagmiddag 17.00 uur. Ook roepen wij op om camerabeelden en/of dashcam beelden met ons te delen als u die heeft. Ook als u denkt dat uw informatie niet waardevol is, horen wij het heel graag.



Uit verhalen uit zijn omgeving is naar voren gekomen dat Knut actief was op Bullchat en Grindr, respectievelijk een chatsite en een datingapp voor homoseksuele en biseksuele mannen. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat Knut via die weg iemand had uitgenodigd en dat die date hem fataal kan zijn geworden.

Als u de gebruikersnaam van Knut op Grindr weet, horen wij dat ook heel graag.



Bel de gratis opsporingstiplijn: 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de agenten van Roze In Blauw via 088-1691234. U kunt ook gebruik maken van onderstaande tipformulier.