Politie zoekt getuigen van overval op tankstation

De politie is op zoek naar getuigen en van een overval op een tankstation aan de Burgemeester Vreelaan. Op woensdag 24 februari overviel een onbekende man het tankstation even na 19:00 uur.

Vragen

Heeft u die avond iets gezien of gehoord dat mogelijk met de overval te maken heeft? Misschien woont u in de buurt van het tankstation en beschikt u over camerabeveiliging. Kijk dan even of daar op woensdag 24 februari tussen 19:00 en 19:10 uur iets op de beelden te zien is.

Beschikt u over informatie dat kan leiden tot de dader van deze overval? We spreken u graag!