Vier mannen gezocht na oprollen hennepkwekerij

Omschrijving

Bewoners van een flat aan de Ebrodreef in Utrecht-Overvecht roken in januari een flinke hennepgeur. Ook zien ze regelmatig mensen in en uit lopen die niet thuishoren in de flat. Ze bellen de politie en als die gaat kijken, treffen agenten een hennepkwekerij aan met 155 planten en daarnaast een grote hoeveelheid henneptoppen.



De stroom die gebruikt wordt voor de kwekerij wordt illegaal afgetapt. Dit is gevaarlijk omdat het kan leiden tot kortsluiting en brand. De kwekerij is dus ook een gevaar voor de andere bewoners van de flat.



Camera in de woning

Agenten ontdekken dat er in de woning camera's hangen en zodoende heeft de politie vier verdachten letterlijk in beeld. De mannen zitten op de bank en kletsen wat met elkaar. De hennepkwekerij is op deze beelden niet te zien. De mannen staan duidelijk op de beelden, ook al is de kleur wat vertekend.

De huurder van de woning zegt niks te weten van een hennepkwekerij, hij had de woning onderverhuurd. Er is nog niemand aangehouden.