Diefstal laptoptas in trein

Op 26 januari wordt in de trein naar Groningen de laptoptas van een vrouw gestolen. Doordat de pinpas is gebruikt om een kaartje in Gouda te kopen, heeft de politie kunnen achterhalen dat de verdachte moet zijn overgestapt in Utrecht. Op beelden is te zien dat de verdachte inderdaad van spoor wisselt op Utrecht Centraal Station. Wij zijn op zoek naar deze man.

Omschrijving

Als de vrouw moet wachten in Utrecht, haalt ze wat te eten en stapt zij rond 17.40 uur in de trein naar Groningen. Ze heeft dan haar laptoptas nog naast zich liggen op de stoel. Verschillende mensen lopen langs en niet veel later merkt de vrouw dat haar tas verdwenen is. Niemand in de trein heeft gezien dat haar tas gestolen is. Tegen tien voor zes vertrekt de trein naar Groningen.

Wanneer het slachtoffer haar bankpas bij haar bank laat blokkeren, krijgt zij te horen dat kort na zes uur met de bankpas in Gouda is betaald. Diegene moet dan op Utrecht Centraal Station op spoor 9 de trein van 17.48 uur naar Gouda hebben genomen, waar die trein om 18.06 uur aankwam. Op bewakingsbeeld is te zien dat de verdachte om 17.46 uur over perron 11 vanaf de trein naar Groningen naar de trap rent naar de tunnel. Vervolgens is te zien dat hij die trap af komt rennen en dat hij de gestolen laptoptas in zijn rechterhand heeft.

Signalement

man

lichte of licht getinte huid

stevig postuur

zwart petje op

zwarte jas

zwart shirt met witte tekst met onder andere groot DSQUARED,

vaal grijze/zwarte spijkerbroek met scheuren boven de knieën

zwarte sneakers, zoolrand voorste helft is zwart, achterste helft zoolrand is wit

klein zwart schoudertasje

Wie herkent deze man?

Bel met uw tips naar 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op via M. Bel geheel anoniem 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.