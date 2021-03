Man komt te hulp en wordt mishandeld

De man probeert de klappen die hij krijgt af te weren en kneust daarbij zijn duim. "Het voelt ontzettend fout dat als iemand probeert iets op te lossen je iemand, van boven de vijftig, aan gaat vallen. Ik vind dat gewoon niet kunnen. Punt", aldus het slachtoffer. Getuige Een automobilist die net aan komt rijden ziet de mishandeling. Hij drukt een paar keer hard op zijn claxon, pakt zijn telefoon en begint te filmen. Daarna gaan de jongens er snel vandoor. De politie is nu op zoek naar één jongen van wie op het filmpje van de getuige daadwerkelijk te zien is dat hij slaat en schopt. De andere jongens doen in beeld niets strafbaars, wel onderzoekt de politie wat hun rol is geweest. Mogelijk worden zij later ook herkenbaar getoond.

Vragen

Was u getuige van de mishandeling of weet u wie de jongen is die een man heeft geschopt en geslagen? Geef het door via de opsporingstiplijn: 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.