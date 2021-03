Man zwaar mishandeld Utrecht

Laatste update: 23-03-2021 | 10:05 Zaaknummer: 2021083705 Datum delict: 17-03-2021 Plaats delict: Utrecht

Op 17 maart werd een man op de Koppestokstraat in Utrecht rond 20:00 uur ernstig mishandeld. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De mishandeling vond plaats op de hoek van de Koppestokstraat en de Cornelis Dirkszstraat in de Utrechtse wijk Geuzenwijk. Twee mannen worden door een getuigen daar gezien. Een van de mannen geeft de ander een harde duw of klap. Het slachtoffer valt direct op de grond. De dader rent vervolgens naar een kleine auto, stapt in en vlucht over de Cornelis Dirkszstraat. De dader heeft vermoedelijk een licht getinte huid, is tussen de 20 en 35 jaar oud, tussen de 1.70 en 1.80m lang, heeft een slank postuur droeg donkere kleding en en een donker petje.