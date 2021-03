Explosie woning Hoorn

Op dinsdag 1 december 2020 is even voor 02.00 uur door onbekende(n) een explosief geplaatst bij een woning aan het Gerritsland in Hoorn. Dit explosief leidde tot grote schade in de directe omgeving; meerdere woningen (zelfs aan de overkant) en vier auto's raakten behoorlijk beschadigd.

We hebben vanuit meerdere cameraposities uit die omgeving een compilatie gemaakt van beelden en daarop zijn twee personen kort voor en vlak na het incident te zien. Voor de explosie is te zien dat een van de mannen iets in zijn handen heeft en na de explosie loopt de man met lege handen. Het plaatsen van het explosief staat echter niet op beeld, dus we kunnen niet zeggen dat deze twee personen deze hebben geplaatst. Wel zijn zij de enigen die rond die tijd in de buurt zijn gefilmd en hebben zich tot op heden niet gemeld als mogelijke getuigen.

Vragen

We willen dus graag weten wie deze twee mannen zijn zodat we kunnen kijken of zij hier mogelijk iets mee te maken hebben of dat juist kunnen uitsluiten. Uiteraard hopen we ook dat inwoners van Hoorn dit duo die nacht is opgevallen.



-Ben jij of herken jij deze man(nen)?

-Of heeft u meer informatie over de explosie?



Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn van de politie via 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

