Aanranding en zware mishandeling Vondelpark

Omschrijving

Het slachtoffer gaat die avond rond 18.00 uur met een aantal collega's naar het Vondelpark, maar ze merken al snel dat het daar erg druk is en willen weer weggaan. De groep besluit om het park via de uitgang Vossiusstraat/Van Baerlestraat te verlaten. Vlak voordat het slachtoffer bij de uitgang komt, knijpt een onbekende man in haar billen en maakt daar een vervelende opmerking bij. Het slachtoffer is hier niet van gediend en schrikt. Als reactie gooit ze de inhoud van haar fles over de man heen. De man scheldt haar vervolgens uit en gooit zijn drank over haar heen. Vervolgens loopt de situatie uit de hand: op een gegeven moment haalt de man naar het slachtoffer uit en ze voelt dat iets heel hard haar hoofd raakt. Ze hoort een piep in haar oren en het wordt zwart voor haar ogen. Het slachtoffer valt vervolgens op de grond. Getuigen zagen hoe de man het slachtoffer op haar hoofd sloeg met een glazen fles. In de chaos weet hij vervolgens weg te komen.

Het slachtoffer moet in het ziekenhuis behandeld worden aan haar verwondingen. Ze blijkt naast een fikse hoofdwond onder andere ook een hersenschudding te hebben.

Signalement verdachte

De man die ervan wordt verdacht het slachtoffer aangerand en mishandeld te hebben, staat op beeld. Zijn signalement:

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Rond de 30 jaar oud;

- 1.85 tot 1.90 meter lang;

- Normaal tot stevig postuur;

- Kort, donkerblond tot bruin haar;

- Hij droeg een zwarte jas, wit t-shirt en donkere spijkerbroek.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.