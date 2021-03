Beschieting voertuig Lodewijk van Deysselstraat-Adele Opzoomerstraat

In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 september 2020 wordt op de hoek van de Lodewijk van Deysselstraat en Adele Opzoomerstraat een auto beschoten. De politie heeft beelden van een verdachte in de zaak en is op zoek naar meer informatie over hem en de beschieting in het algemeen.

Omschrijving

Rond 04.10 uur ‘s nachts komt de melding binnen dat er geschoten is op de Lodewijk van Deysselstraat. Ter plaatse blijkt het doelwit een auto geparkeerd op de hoek van die straat met de Adele Opzoomerstraat te zijn geweest, een Mercedes-Benz type A-250. De voor- en achterruit aan de bestuurderszijde en de voorruit aan de bijrijderszijde zijn kapot geschoten en ook in de achterzijde van het voertuig, boven de kentekenplaat, zit een inslag. De eigenaresse van de auto had de auto eerder die nacht zonder schade op de hoek geparkeerd en achtergelaten.

Beelden verdachte

De recherche heeft camerabeelden veiliggesteld waar een verdachte van de beschieting tussen 04.10 uur en 04.14 uur woensdag 23 september op te zien is. Op die beelden draagt de verdachte een donkerkleurige broek, een lichtkleurige jas en zwarte capuchon. Hij loopt heen en weer over het Maurits Sabbehof en de Lodewijk van Deysselstraat.

Signalement door getuige

Naast dat de verdachte op beeld staat, is hij ook gezien door een getuige. Deze getuige heeft het volgende signalement van hem kunnen geven:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Rond de 23 jaar oud;

- 1.75 meter lang;

- Slank postuur;

- Droeg een lichtgroene jas (gelijkend op een regenjas) met capuchon, een spijkerbroek en Nike-schoenen.

Daarnaast geeft de getuige aan dat de verdachte na de beschieting is weggerend richting de Burgemeester van Leeuwenlaan.

Informatie over verdachte gezocht

De recherche is dringend op zoek naar mensen die informatie hebben over de verdachte, bijvoorbeeld op basis van de camerabeelden en/of het signalement gegeven door de getuige. Weet u mogelijk wie dit is? Neem dan contact op met de politie.

Toedracht beschieting

Waarom de auto beschoten is, staat op dit moment nog niet vast. De recherche houdt rekening met verschillende scenario’s en komt graag in contact met mensen die hier meer over denken te weten.