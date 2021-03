Geld opnemen met gestolen bankpassen op Bos en Lommerweg

Omschrijving

Op donderdagmiddag 10 september bezoekt de vrouw een brasserie aan de Lijnbaansgracht. In deze horecagelegenheid heeft zij haar kleine portemonnee voor het laatst gebruikt. In die portemonnee zaten twee bankpassen: een ING-bankpas en een ABN AMRO-bankpas. De portemonnee is later naar alle waarschijnlijk gestolen. Wanneer de portemonnee van het slachtoffer is gestolen staat niet vast, maar dit is mogelijk donderdag rond 17.00 uur geweest.

Op 10 september is er om kwart voor zes voor het eerst geld opgenomen bij een geldautomaat met de gestolen ABN AMRO-bankpas en enkele minuten later ook met de gestolen ING-bankpas. Van deze transacties zijn helaas geen camerabeelden beschikbaar.

Er zijn wel camerabeelden beschikbaar van twee geldopnames bij de geldautomaat aan de Bos en Lommerweg van een dag later. Daar wordt in totaal 1500 euro opgenomen. De verdachte op de camerabeelden wordt vooralsnog alleen verdacht van het doen van geldopnames met de gestolen bankpassen aan de Bos en Lommerweg.

Signalement

Op basis van camerabeelden is van de verdachte het volgende signalement opgesteld:

- man

- lichte tot licht getinte huidskleur

- circa 40 tot 55 jaar oud

- circa 1.80 á 1.90 meter lang

- normaal postuur

- kaal of kort gemillimeterd haar

Hij droeg tijdens het geld opnemen met een gestolen bankpas:

- een donkere jas

- een blauwe spijkerbroek

- donkere schoenen