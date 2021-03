Gewapende woningoverval Jan Vrijmanstraat

Donderdagochtend 7 januari 2021 overvallen twee mannen met veel geweld en onder bedreiging van een vuurwapen een woning aan de Jan Vrijmanstraat. De 33-jarige bewoonster wordt geschopt en geslagen, haar 8-jarige dochtertje is op dat moment ook thuis. Uiteindelijk weten de daders een aantal dure sieraden en andere waardevolle eigendommen buit te maken. Een deel van de overval staat op beeld. De politie deelt onder andere deze beelden en verdere details over de zaak in de hoop meer informatie van het publiek te krijgen.

Omschrijving

Er wordt die ochtend rond 08.15 uur aangebeld bij de woning. De bewoonster ziet een man voor de deur staan van wie zij door zijn kleding vermoedt dat het om een pakketbezorger gaat. Ze geeft vanuit binnen aan dat de bezorger het pakket bij de deur kan achterlaten. Vervolgens wacht ze even tot er niemand meer voor de deur staat voordat ze het pakket buiten gaat halen. Maar het moment dat ze deur opent om het pakket te pakken, komt de man die eerder voor de deur stond vanaf iets verderop naar haar toe rennen. Hij werkt haar met fors geweld terug de woning in en gaat zelf ook naar binnen. Hij wordt gevolgd door een tweede man. Beide mannen mishandelen de bewoonster, één van hen heeft ook een vuurwapen bij zich. Ze bedreigen de bewoonster, doorzoeken de woning en slaan zodra de buit binnen is, rond 08.25 uur, op de vlucht. Later blijkt dat ze in die tien minuten in de woning verschillende dure sieraden en andere waardvolle eigendommen gestolen hebben.

Nadat de mannen weg zijn, gaat de bewoonster snel hulp halen en wordt de politie gebeld. Agenten zoeken in de omgeving nog naar de verdachten, maar treffen helaas niemand meer aan.

Traumatische ervaring

De woningoverval is zeer traumatisch geweest voor de bewoonster en haar dochter. Lichamelijk gezien liep de bewoonster lichte verwondingen op en het incident had een grote impact op haar en haar jonge kind.

Onderzoek

De recherche doet uitgebreid onderzoek naar de woningoverval en is dringend op zoek naar informatie over het vluchtvoertuig, verschillende personen en verdachten en het gebruikte postpakket.

Vluchtauto

Inmiddels is duidelijk dat de daders in een kleine, grijskleurige auto van het merk Smart zijn gevlucht. Dat voertuig werd kort voor de woningoverval gestolen in Amsterdam-Noord, mogelijk tussen 5 en 7 januari 2021. Enkele uren voor de woningoverval, om 02.51 uur ‘s nachts, parkeert iemand dit voertuig op de Jan Vrijmanstraat en dit staat op beeld. De inzittenden stappen uit en lopen vervolgens in de richting van de Emmy Andriessestraat. Na de woningoverval is de Smart op 10 januari 2021 uitgebrand teruggevonden op de Werengouw in Amsterdam-Noord en in beslaggenomen voor forensisch onderzoek. Wie heeft meer informatie over dit voertuig? Wie kent of herkent de inzittenden? Wie heeft deze Smart mogelijk gezien tussen 4 januari en 10 januari 2021?

Beelden van verdachten

Twee verdachten van de woningoverval staan ook op beeld. Op die beelden is te zien hoe de eerste verdachte om 08.14 uur bij het slachtoffer voor de deur staat. Hij draagt een jas die lijkt op een jas van PostNL en heeft een pakket bij zich. Dat pakket zet hij op een gegeven moment op de grond en loopt dan weg. Net uit het zicht van de voordeur blijft hij wachten. Dan rent hij iets later opeens richting de voordeur. De tweede verdachte komt direct achter hem aan. Deze verdachte is even eerder, om 08.12 uur, de straat in komen lopen. Hij ontgrendelde toen de geparkeerde Smart en nam plaats op de bestuurdersstoel. Tot 08.15 uur blijft hij in de auto zitten en stapt dan uit om achter de eerste verdachte aan te gaan de woning van het slachtoffer in.

Om 08.22 uur komt de tweede verdachte de woning uitgelopen met vermoedelijk een tas onder zijn linkerarm. Hij rent richting de geparkeerde Smart, opent het linker achterportier en zet daar de tas neer. Vervolgens stapt hij als bestuurder in de Smart. Kort hierna komt de eerste verdachte de woning uit lopen met in zijn rechterhand een witkleurig plastic zakje. Hij stapt als passagier in de Smart. Om 08.23 uur rijdt de Smart weg van de parkeerplek en slaat direct linksaf de Peter Martensstraat op.

Signalementen verdachten

Het slachtoffer heeft de volgende signalementen van de verdachten kunnen geven:

Verdachte 1

- Man

- Licht getinte huidskleur

- Vermoedelijk tussen de 14 en 25 jaar oud

- Ongeveer 1.80-1.90 meter lang

- Slank postuur

- Bruine ogen

- Zwart haar

- Hij droeg: een oranje oversized jas, een donkerkleurig mondkapje, een zwarte pat zonder merklogo, zwarte schoenen.

- Deze verdachte had het vuurwapen bij zich.

Verdachte 2

- Man

- Donkere huidskleur

- Begin 20 jaar oud

- Klein qua lengte, vermoedelijk tussen de 1,65 en 1,75 meter lang

- Normaal tot fors postuur

- Bruine ogen

- Zwarte krullen/kroesend haar

- Hij droeg: een zwartkleurige mondkapje, een zwartkleurig pet zonder logo, zwarte kleding (mogelijk een glimmende stof)/een soort regenjas, zwarte schoenen.

De recherche wil uiteraard heel graag weten wie deze verdachten zijn. Wie herkent de mannen? Wie weet meer over ze, bijvoorbeeld hun huidige verblijfplaats? Of wie heeft ze gezien vlak voor of na de overval?

Postpakket

Het pakket dat de eerste verdachte zogenaamd kwam bezorgen, is achtergebleven na de woningoverval. De recherche doet de dringende oproep aan de burger om goed naar het pakket te kijken en eventuele informatie te delen. Wie heeft het pakket eerder gezien? Wie weet waar het pakket vandaan komt?

Informatie delen

Denkt u de recherche verder te kunnen helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.