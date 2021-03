Mishandeling en straatroof Sarvornin Lohmanstraat

Omschrijving

Op de via Facebook afgesproken locatie worden de slachtoffers gevraagd even mee te lopen naar een andere plek waar de scooter zou staan. Als ze meelopen de Rudolf Agricolastraat in en achter een schutting meerdere jongens zien staan, krijgen ze het gevoel dat het er iets niet in de haak is. Een van de slachtoffers begint te rennen richting de Savornin Lohmanstraat. Hierbij is hij zijn vriend uit het oog verloren.

In de Savorin Lohmanstraat komt een zwarte scooter van het merk Kymco hem achterna. Op de scooter zaten twee jongens. Het slachtoffer rent over de weg en vervolgens tussen de geparkeerde auto's door naar een avondwinkel. Voor de avondwinkel op de Savorin Lohmanstraat krijgen de twee jongens op de scooter het slachtoffer te pakken en voor de winkel wordt hij in elkaar geslagen en geschopt. Hij wordt onder meer meerdere malen gericht op het hoofd geslagen en getrapt. De verdachten hebben zijn Louis Vuitton tas uit zijn handen getrokken en zijn op de scooter weggereden richting het Confusiusplein. In de tas zaten onder meer zijn identiteitspapieren, bankpas en een zonnebril. Later blijkt ook de auto waarmee beide slachtoffers zijn gekomen te zijn vernield en doorzocht.

Het tweede slachtoffer verklaart eveneens ten val te zijn gebracht meerdere trappen tegen zijn hoofd te hebben gekregen. Tijdens de mishandeling hebben de verdachten ook meerdere keren hard tegen zijn ribben getrapt. Daarnaast heeft hij een vuurwapen in zijn mond geduwd gekregen en moest hij zijn persoonlijke eigendommen afstaan, waaronder zijn bankpas en pincode, maar ook zijn broek, schoenen, jas en vest. Na de mishandeling en de beroving werd het slachtoffer op blote voeten weggestuurd richting de bossages.

Na de straatroof en mishandeling zijn er meerdere transacties gedaan met de gestolen bankpas bij een ING geldautomaat aan het Osdorpplein, waarbij een geldbedrag van 700 euro is opgenomen.

Signalement

Op basis van de camerabeelden is van de verdachten het volgende signalement opgesteld:

Verdachte 1:

- man

- 18 a 25 jaar oud

- circa 1.80 meter lang

- donker getinte huidskleur

- normaal tot stevig postuur

Hij droeg tijdens de straatroof:

- zwarte schoenen

- grijze joggingbroek

- zwarte jas tot de heup met rood logo op linkerborst en rood ophanglusje in nek, grijze capuchon

- zwarte handschoenen

Verdachte 2:

- man

- 18 a 25 jaar oud

- circa 1.75 meter lang

- lichte tot licht getinte huidskleur

- vadsig postuur

Hij droeg tijdens de straatroof:

- zwarte schoenen

- een zwart / olijfgroene jas van het merk The North Face met zwarte mouwen en zwarte capuchon

- een pet onder capuchon

- grijze joggingbroek met logo op linkerbeen en zwarte verticale streep op rechterbovenbeen

- zwarte handschoenen

Verdachte 3 (de man die verdacht wordt van pinnen met een gestolen bankpas):

- man

- paarse jas met op de linkermouw een logo

- zwarte broek met een witte bies op de zijkant

- zwart petje

- zwarte handschoenen

- wit met zwarte sneakers

Informatie delen

Kent of herkent u de verdachten op de beelden of heeft u andere informatie over de mishandeling en straatroof? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in