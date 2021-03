Betalen met gestolen bankpas na Whatsapp-fraude in Uithoorn

In de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 april 2020 wordt een bankpas gestolen in Uithoorn. Het slachtoffer is diezelfde avond eerst op slinkse wijze opgelicht. De volgende dag, op vrijdag 24 april, wordt in de omgeving van Amsterdam en Utrecht en Vleuten met de gestolen bankpas gepind en betaald. Een deel van de transacties in Utrecht en Vleuten staat op beeld en op die beelden zijn twee verdachten te zien. De politie deelt de beelden en hoopt daarmee duidelijk te krijgen wie deze twee mannen zijn.

Omschrijving

Een 72-jarige vrouw krijgt op donderdagavond 23 april 2020 een Whatsapp-bericht van een onbekend nummer. De afzender doet zich voor als de dochter van het slachtoffer. Deze ‘dochter’ is naar eigen zeggen haar bankpas kwijt en vraagt of ze de bankpas van haar moeder mag lenen voor het doen van boodschappen. Vervolgens verzoekt de ‘dochter’ haar moeder haar bankpas en pincode in een envelop op een afgesproken plek neer te leggen. De moeder doet dit. Ook vraagt de ‘dochter’ om de gegevens om te kunnen internetbankieren van haar moeder en het slachtoffer stuurt deze. De volgende dag is de envelop met pinpas verdwenen, maar blijkt ook ruim 10.000 euro van de rekening van de moeder te zijn opgenomen. Ze blokkeert direct haar rekening. Haar echte dochter, die ze na die ontdekking belt, weet nergens van. De vrouw is het slachtoffer geworden van Whatsapp-fraude, ook wel vriend-in-nood-fraude genoemd.

Beelden van de verdachten

Het onderzoeksteam wil heel graag weten wie de twee mannen zijn die op diverse locaties in Utrecht en Vleuten een dag na de diefstal geld opnemen en betalen met de gestolen bankpas. Wie herkent deze twee verdachten op de videobeelden?

Verdachte 1:

Man;

Licht getinte huidskleur;

Rond de 20 jaar oud;

Normaal postuur;

Donkere gezichtsbeharing.

Verdachte 2:

Man;

Lichte huidskleur;

Rond de 20 jaar oud;

Fors/gezet postuur;

Lichte gezichtsbeharing.

Informatie delen

Denkt u de mannen te herkennen? Of beschikt u andere informatie over deze oplichtingszaak?

Whatsapp-fraude

Voor het slachtoffer is natuurlijk ontzettend vervelend dat zij op deze manier is opgelicht en van haar geld is bestolen. Ze dacht écht met haar dochter te maken te hebben en heeft daarom haar pas en gegevens gegeven. Want een familielid in nood, die help je toch? Helaas weten oplichters dat ook. Ze maken hier graag en op slinkse wijze misbruik van. Appt een bekende u met het verzoek om geld over te maken? Betaal nooit voordat u diegene hebt gebeld of fysiek hebt gesproken. Onthoud: niet gebeld, geen geld. Kijk ook op de themapagina van de politie voor tips ter voorkoming van Whatsapp-fraude: https://www.politie.nl/themas/whatsapp-fraude-vriend-in-noodfraude.html.