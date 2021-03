Overval filiaal pizzaketen Pieter Calandlaan

Omschrijving

De verdachte komt de zaak even voor 22.00 uur binnen en bedreigt vrijwel direct het aanwezige personeel met een groot mes. Omdat één van de medewerkers bedreigd wordt en de verdachte stekende bewegingen maakt, besluit de bedrijfsleider mee te werken en leegt hij de inhoud van de kassa in The North Face rugzak van de verdachte. Hierna loopt de verdachte het afhaalrestaurant uit en rent via de Koos Vorrinkweg de Ferdinant Spitstraat in.

Signalement

Op basis van de camerabeelden is van de verdachte het volgende signalement bekend:

- man

- licht getinte huidskleur

- circa 20 a 30 jaar oud

- donker krullend haar over zijn voorhoofd

- groene parka jas met capuchon (donkere onderkant voor- en achterpand)

- donkere handschoenen

- blauwe jeans

- witte gympen (mogelijk Nike Air Force)

- groot mes met zilverkleurig lemmet in rechterhand