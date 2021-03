Politie zoekt ontsnapte verdachte poging plofkraak in Duitsland

De politie brengt beelden naar buiten van verdachte van een poging plofkraak in Duitsland die ontkomen is bij een achtervolging van een gestolen Audi, dwars door de grensregio. In het Limburgse Weert komt de achtervolging tot een einde en wordt in het voertuig explosief materiaal aangetroffen. Twee inzittenden worden aangehouden, een derde ontkomt. De politie deelt nu beelden van deze derde verdachte, in de hoop dat iemand informatie heeft over deze persoon in kwestie.

Omschrijving

Achtervolging

In de ochtend van maandag 4 mei 2020 merkt de Duitse politie een Audi RS5 op in de buurt van het Duitse plaatsje Schwelm, ten oosten van Dusseldorf. Na een stopteken gaat de betreffende Audi ervandoor. De Duitse politie zet de achtervolging in. De Audi passeert de grens, waardoor de Nederlandse politie de achtervolging van de hun Duitse collega’s overneemt. Met een snelheid van 200 kilometer per uur rijdt de Audi over provinciale wegen en rijdt meerdere keren tegen het verkeer in. Bij Weert raakt de Audi van de weg. De politie weet twee inzittenden aan te houden. Een derde inzittende weet echter te ontkomen.

Plofkraken

In het betreffende voertuig wordt explosief materiaal aangetroffen, waarmee de drie vermoedelijk een geldautomaat in Schwelm wilden openbreken. De Audi zelf wordt met zeker zes plofkraken in april vorig jaar in verband gebracht: in Goslar, Osnabruck, Viersen-Dulken, Bonn, Aachen-Herzogenrath en de mislukte plofkraak in Schwelm.

De twee aangehouden verdachten behoren hoogstwaarschijnlijk tot een grotere groep personen die zich in wisselende samenstellingen met plofkraken bezighoudt. Het duo is inmiddels veroordeeld in verband met deze plofkraak(poging), maar naar de derde verdachte wordt nog steeds gezocht.

Kinderkamer

Een plofkraak brengt altijd levensgevaarlijke risico met zich mee, met name voor voorbijgangers en omwonenden. Bij één van de bovenstaande plofkraken raakte zelfs een kinderkamer verwoest. In het Duitse Bonn was op 20 april de explosie zo zwaar, dat in het kinderbedje grote brokstukken puin lagen. Het kindje sliep op dat moment niet in zijn eigen bedje. Het leed was anders niet te overzien geweest.

Beelden

De Amsterdamse politie, die een reeks plofkraken onderzoekt, brengt nieuwe videobeelden naar buiten van de achtervolging én de derde, ontsnapte verdachte, die is ontkomen.

Wie heeft informatie over deze persoon?

Derde verdachte

Op de beelden zien is nog net te zien hoe de derde verdachte ontkomt. Het onderzoeksteam, dat uitvoerig samenwerkt met de Duitse recherche, houdt rekening dat deze persoon, net als de andere twee aangehouden mannen, een jonge inwoner van Amsterdam is.