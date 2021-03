94-jarige vrouw na babbeltruc sieraden kwijt

Omschrijving

De vrouw was overrompeld. Zij gaven aan dat zij een praatje kwamen maken. De bewoonster nodigde ze uit in de woonkamer en daar hebben ze een tijdje over van alles zitten kletsen. Tijdens het gesprek zei de man dat hij dacht dat hij mogelijk zijn fiets niet op slot had gezet en ging dit controleren. De man verliet de woonkamer en de bewoonster had hem niet meer in zicht. De vrouw ging verder in gesprek met de bewoonster. Na ongeveer 10 minuten was de man terug en nam weer deel aan het gesprek. Opeens praatten ze in een andere taal, waarschijnlijk Spaans. Toen vertelden ze weer in het Nederlands dat ze weg moesten. De bewoonster zag de twee weggaan, maar niet op een fiets.

Ze hebben op de eerste verdieping de kluis geopend. En hebben boven diverse kasten en lades geopend om heel veel sieraden weg te nemen.

Een dag eerder waren ze er ook al

Op woensdag 24 februari 2021, ergens tussen 16:00 en 17:00 uur kwamen er 2 personen aan de deur. Dit was dus de dag ervoor. De bewoonster opende het bovengedeelte van de keukendeur en sprak hen aan. Beiden gaven mij aan dat zij een woning aan de Rotterdamse Rijweg hadden gekocht en dat zij de buurt aan het verkennen waren. Zij gaven aan dat zij wisten dat ik alleen woonde.

Signalement:

Man is rond de 30 jaar, blank gelaat, donker haar, donkere ogen, normaal postuur en de lengte ongeveer 180 centimeter lang. De vrouw was een stuk kleiner dan de man, bruin haar vermoedelijk met geblondeerde stukken, leeftijd ongeveer 30 jaar, blank gelaat. De man en vrouw kwamen heel netjes over. Zij waren zeer goed gekleed en spraken zeer goed Nederlands. Beiden hadden ook een goed gebit. De man droeg gisteren een blauwe spijkerbroek. De vrouw droeg een lange broek

Ze spraken dus heel goed Nederlands, maar ook met elkaar een andere taal, wrs Spaans.

