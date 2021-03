Wie is de overvaller van een snackbar in Rotterdam?

Op woensdag 10 februari rond 12.45 uur stapte een man de snackbar op de Binnenhof in Rotterdam binnen. Hij kwam daar alleen niet om snacks te kopen, maar om de snackbar te overvallen. Hij bedreigde de medewerkster met een vuurwapen en eiste geld. Wie weet wie deze overvaller is?

De schrik bij de medewerkster zit er nog goed in. Rond lunchtijd worden de eerste klanten verwacht, dus het was ook helemaal niet raar toen deze man de snackbar binnenstapte en zijn bestelling deed. Toen de medewerkster naar de kassa liep om af te rekenen, sloeg het gedrag van de man om. Hij trok een vuurwapen en bedreigde daarmee de medewerkster. Hij eiste geld. De medewerkster schrok daar natuurlijk van en overhandigde de kassalade. De overvaller deed op zijn gemak het geld in zijn tas en liep toen rustig de snackbar uit.

Vragen

Wij willen natuurlijk heel graag weten wie deze verdachte is. Let bijvoorbeeld op zijn handschoenen waar het nummer 12 op staat. Wellicht komt u dat bekend voor.



Bent u getuige geweest van deze overval, herkent u de verdachte of heeft u andere waardevolle tips? Dan komen we graag in contact met u. Bel de gratis opsporingstiplijn: 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.