Oplichter fraude ‘veilige’ kluisrekening gezocht

Laatste update: 23-03-2021 | 12:19 Zaaknummer: 2020308284 Datum delict: 09-11-2020 Plaats delict: Middelburg

Een vrouw uit Middelburg werd op 9 november door een zogenaamde ING-medewerker gemaand om geld over te maken naar een calamiteitenrekening. De man op de beelden inde diezelfde dag de duizenden euro’s bij een geldautomaat in Rotterdam. In totaal verdween bijna 5000 euro in zijn zakken.