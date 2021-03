Oplichting door nep bankmedewerker en pinpasfraude

Een inwoner uit Dongen is vorig jaar slachtoffer geworden van helpdeskfraude. Hij meent een medewerkster van de bank aan de lijn te hebben en maakt op haar aangeven geld over naar een rekening. Het geldbedrag wordt snel daarna contant gepind.

Omschrijving

De aangever werd op vrijdag 17 april 2020 gebeld door een vrouw die zich uitgaf als medewerkster van de ABN-AMRO bank. Hij koesterde aanvankelijk geen argwaan omdat hij bij deze bank zijn betaalrekening heeft. Zij overtuigde hem om vanwege een noodzakelijke update in te loggen met zijn e-identifier en een bepaalde response code in te voeren. Hoewel de aangever aan het gesprek vanwege onderbuik gevoelens een einde maakt, blijkt twee dagen later dat er toch ruim 800 euro onterecht van zijn rekening is afgeschreven. Het geld wordt dezelfde dag nog van de rekening van de begunstigde contant opgenomen in Panningen. De pinner staat op beeld.