Wie pleegden deze gewelddadige overval in Tilburg?

Twee jonge vrouwen werden in de nacht van 24 december 2020 in hun appartement aan de Wolmaranstraat in Tilburg overvallen. Twee mannen bellen die nacht bij hen aan. Zodra de mannen binnen zijn, zet een van hen een mes op de keel van een vrouw en de tweede dader een pistool op het hoofd van de andere vrouw. De mannen zijn zo agressief dat ze bang zijn dat ze het niet gaan overleven. De daders staan op beeld en wij zoeken ze.

Vragen

De voorste dader draagt donkere kleding en sportschoenen met witte accenten. Bij de tweede man valt zijn jas op bij binnenkomst. Want let even op de knopen. Die zitten niet in het midden, maar rechts van het midden. Verder draagt hij een grijze jas, een donkere broek met daaronder witte Nike sneakers met zwarte accenten. Met hun capuchons proberen ze hun gezichten te verbergen. Volgens de slachtoffers waren ze allebei blank, tot licht getint.

Weet u wie dit zijn? Laat het weten!