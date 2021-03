Herken jij de verdachten jaarwisseling Graafsewijk?

Laatste update: 05-03-2021 | 09:50 Zaaknummer: 2020284116 Datum delict: 31-12-2020 Plaats delict: 's-Hertogenbosch

Op maandag 15 maart 2021 zal de politie een aantal personen die deelnamen aan de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in ’s-Hertogenbosch herkenbaar in beeld brengen in Bureau Brabant. Zij worden verdacht van de strafbare feiten openlijke geweldpleging en vernieling van een auto. Om dit te voorkomen krijgen zij tot en met maandag 8 maart 2021 de tijd zich te melden op een politiebureau. Melden zij zich niet, dan komen zij herkenbaar in beeld tijdens het opsporingsprogramma.