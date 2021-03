Diefstal crossmotoren Eindhoven

Omschrijving

Dit gebeurt door vier mannen met petjes op waarvan er twee ook een capuchon dragen. We tonen bewakingsbeelden van de overvallers. Is iemand opgevallen dat zo’n motor ergens te koop werd aangeboden? Of dat iemand na 30 december vorig jaar ineens twee crossmotoren had? Wie herkent de daders ook al proberen ze vakkundig onherkenbaar te blijven? Neem dan contact met ons op!