Gewapende overval Cool Blue Eindhoven

In alle vroegte wordt op dinsdag 8 december 2020 de Cool Blue winkel in Eindhoven overvallen.

Omschrijving

Terwijl drie medewerkers spullen uit een bestelauto de winkel in brengen, stopt een Mini Cooper achter de bestelbus. Twee mannen met bedrijfskleding van Cool Blue en bivakmutsen stappen uit en bedreigen de medewerkers met pistolen. Binnen worden de medewerkers vastgebonden. Hierna wordt het magazijn geplunderd. De daders vertrekken met meerdere volle tassen en laten de slachtoffers geboeid op de grond achter. De overval staat op beeld en we laten de beelden maandag in de uitzending zien. Door de bivakmutsen zijn de daders lastig te herkennen, maar we doen toch een poging. Wie weet wie deze daders zijn? Laat het ons weten!