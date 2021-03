Inbraak in een winkel in Nistelrode

In de nacht van zondag 17 januari 2021 vindt een inbraak plaats in een Poolse supermarkt aan het Laar in Nistelrode.

Omschrijving

Een camera registreert om 02.50 uur dat er vanuit het plafond een ladder naar beneden komt. Vervolgens dalen daar langs twee mannen naar beneden af. Kennelijk hebben ze een gat in het plafond gemaakt. Ze blijken uit te zijn op de kassa. Na enkele minuten lukt het ze om het apparaat, dat stevig vast zit, los te wrikken Ze gaan er uiteindelijk met de kassa en sigaretten via de nooduitgang vandoor. De ladder, die in de winkel achterblijft, blijkt afkomstig te zijn van een bouwplaats in de buurt. Daarmee zijn ze kennelijk op het dak geklommen, door afdekplaten weg te halen, weten ze bij het plafond te komen.