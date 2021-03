Laatste meldkans verdachten rellen Eindhoven

Laatste update: 19-03-2021 | 15:40 Zaaknummer: 2021 Datum delict: 24-01-2021 Plaats delict: Eindhoven

We tonen vandaag vier nieuwe verdachten van de rellen in Eindhoven op zondag 24 januari. Dat doen we nu nog onherkenbaar, zodat zij nog de kans krijgen zichzelf te melden, voordat we de beelden herkenbaar tonen in ons regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant.