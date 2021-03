Omschrijving

Op maandag 8 maart 2021 omstreeks 16:15 uur werd een vrouw (ogenschijnlijk) zonder enige aanleiding van achter gestoken.

De vrouw raakte hierbij zwaargewond.



De politie heeft het idee dat de getoonde man betrokken is bij dit incident.



Herkent u de man? Neem dan contact op via het tipformulier of via 0900-8884.