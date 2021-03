Wie herkent deze verdachten van de rellen in ‘s-Hertogenbosch?

Omschrijving

De puinhoop in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch was na afloop groot en vele onschuldige ondernemers zijn gedupeerd door het gedrag van de groep relschoppers. Zij bleven met grote schade aan hun zaken achter.

Help ons verdachten op te sporen

Politie en Openbaar Ministerie accepteren dit uiteraard niet en het onderzoek naar de rellen is in volle gang. We beschikken over veel beelden van de rellen en zullen deze blijven inzetten om de verdachten aan te houden. Op zaterdag 6 maart werd bij de regionale Omroep Brabant een speciale uitzending van ons opsporingsprogramma Bureau Brabant uitgezonden. Uw hulp is onmisbaar. Op deze pagina vindt u foto’s van vele verdachten waarvan wij denken dat ze betrokken zijn geweest bij de rellen in ‘s-Hertogenbosch.