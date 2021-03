Verdachte gewelddadige straatroof gezocht

Zaterdagmiddag 13 februari rond 14.30 uur werd een 19-jarige jongen door twee jongens beroofd op het parkeerterrein aan de Demertdwarsstraat in Maastricht. Een van de twee verdachten slaat het slachtoffer daarbij achter op het hoofd met een glazen fles. Ze gaan er vervolgens vandoor in de richting van de Philipsweg en de Sint Josephstraat en laten het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Deze verliest door de klap zijn bewustzijn. Hij blijkt later een schedelbreuk en een hersenbloeding te hebben opgelopen.

Omschrijving

Een van de verdachten is al aangehouden. Hij is dan ook onherkenbaar in beeld gebracht. De andere verdachte zoeken we nog. Herkent u de verdachte? Of was u een van de voorbijgangers die de verdachten zag wegrennen of het slachtoffer heeft geholpen toen deze om hulp probeerde te bellen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).