Liquidatie Martin van de Pol

Omschrijving

Het slachtoffer had net daarvoor zijn dochter van school gehaald en het 7-jarige meisje was erbij toen rond 14.10 uur haar vader onder vuur werd genomen.

Van de Pol overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De recherche heeft al veel getuigen en mensen uit de directe omgeving van het slachtoffer gesproken, maar komt nog graag in contact met mensen die mogelijk de schutter hebben gezien of andere informatie hebben omtrent de moord en/of het motief.

Vermoedelijk opgewacht

Uit onderzoek komt naar voren dat de schutter vermoedelijk een man is met een getinte huidskleur en een lengte tussen 1.80 en 1.90 meter. Hij wordt tussen 20 en 25 jaar oud geschat en droeg donkerkleurige schoenen, een donkerkleurige broek met smalle pijpen en een donkerkleurige jas. Die laatste was een soort parka, mogelijk van het merk Krakatau.

Deze man heeft vermoedelijk Van de Pol opgewacht terwijl die zijn dochtertje uit school haalde. De latere schutter zou al ongeveer vijf minuten op de plek hebben rondgehangen waar hij uiteindelijk het slachtoffer neerschoot. Hij droeg daarbij een lichtkleurig mondmasker.

Dag eerder rondgehangen

Een dag eerder, op woensdag 3 maart, heeft zeer waarschijnlijk dezelfde nog onbekende man ook in de buurt rondgehangen. Dat was vermoedelijk tussen circa 13.55 en 14.10 uur. Van de Pol haalde die 3e maart niet zelf zijn kind uit school en is dus niet op de waarschijnlijk verwachte tijd langs de latere plaats delict gelopen. De recherche wil graag iedereen spreken die de verdachte heeft gezien die middag of de dagen ervoor in de omgeving van de Alexander Dumaslaan of mogelijk zelfs over bewakings- of dashcambeelden beschikken waar hij op zou kunnen staan.

Vluchtroute schutter

De politie denkt dat de schutter vóór de moord op donderdagmiddag 4 maart is komen aanlopen vanaf de Andersensingel.

Via het bruggetje daar zou hij de Agatha Christiesingel op zijn gelopen om vervolgens rechtsom op de Alexander Dumaslaan te komen.

Na het schieten is hij vermoedelijk terug de Agatha Christiesingel op gerend.

Bij het bruggetje kan hij linksaf de Andersensingel op zijn gerend of rechtsaf richting de Boeninlaan.