Politie roept 2 jonge mannen op zich te melden

Laatste update: 25-03-2021 | 00:00 Zaaknummer: 2021003655 Datum delict: 31-12-2020 Plaats delict: Rotterdam

De politie roept twee jonge mannen, die op 31 december rond 18.20 uur flessen wasbenzine kochten bij een supermarkt in Schiebroek, op zich te melden. De wasbenzine is mogelijk gebruikt bij het aansteken van een brand in een school in Schiebroek rond 23.15 uur diezelfde avond.