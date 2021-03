Diefstal uit garagebox Wassenaar

Twee mannen breken woensdag 16 december 2020 even voor 17.00 uur een garagebox open in een parkeergarage aan de Molenstraat in Wassenaar. Op camerabeelden is te zien dat ze onder andere een racefiets, skateboard, helm en boormachine meenemen.

In de uitzending tonen we beelden van het tweetal.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.