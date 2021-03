Fataal steekincident Rijswijk

Omschrijving

Hij overlijdt later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een Team Grootschalige Opsporing is gestart om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze daad. Ook onderzoekt het team eerdere incidenten waarbij mensen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk zelfs bedreigd zijn, al dan niet met een steekwapen. In de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht wordt er uitgebreid aandacht aan deze zaak gegeven.