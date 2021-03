Bankhelpdeskfraude Den Haag

Deze vertelt dat er vanwege fraude door een andere medewerker iemand van de bank langs komt. Korte tijd later meldt zich inderdaad iemand die zegt van de bank te zijn. De bewoner – een man op leeftijd - moet zijn pinpas en bijbehorende code geven. Met deze pinpas wordt bij een geldautomaat op het Savornin Lohmanplein in Den Haag een groot bedrag gepind. In de uitzending tonen we camerabeelden van de pinner.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.