Podcast cold case Hans Schonewille Leiden

Omschrijving

Ondanks intensief onderzoek werd deze zaak nooit opgelost. Vanaf dinsdag 23 maart vanaf 20.00 uur komt Opsporing Verzocht met een 6-delige wekelijkse podcastserie over deze zaak. Deze podcastserie is te beluisteren op www.opsporingverzocht.nl/podcast. In deze zaak heeft de hoofdofficier van justitie in Den Haag een beloning uitgeloofd van 30.000 euro voor de tip die leidt naar de oplossing in deze zaak. In de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht wordt er aandacht aan deze cold case zaak gegeven.