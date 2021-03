Mishandeling Gouveneurplein Den Haag

Nadat de latere slachtoffers in een supermarkt een opmerking maakten tegen een mevrouw die te dicht bij hen in de buurt kwam zonder mondkapje onstond er een woordenwisseling. Buiten de supermarkt werden de man en vrouw door een onbekende man hard geslagen. De slachtoffers trachten zich te weren, dat maar deels lukte. Na de mishandeling loopt de verdachte vanaf het Gouverneurplein richting de Van Koetsveldstraat. Het mannelijk slachtoffer heeft bulten en schrammen en zijn bril is kapot. Het vrouwelijk slachtoffer heeft ten gevolge van de mishandeling een bult op haar hoofd. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

