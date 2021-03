Vernielingen avondklokrellen Den Haag

Op de Vaillantlaan zijn er ramen vernield van een restaurant en een woongroep. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een man die met een moker de ramen inslaat. Deze man kwam vanaf het dak van een blauwe BMW voorzien van een Duits kenteken. Op de beelden is ook te zien dat een andere man de moker uit de achterbak van de auto haalt en deze doorgeeft aan de man die de ramen vernield. Na de vernielingen loopt de man met de moker weg richting De Put.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.