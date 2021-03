Twee verdachten gezocht na steekincident in Groningen

Omschrijving

De agent is daarbij ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De twee verdachten gingen er direct na het incident lopend vandoor.

Onderzoek

De politie is direct een (forensisch) onderzoek gestart naar het incident, evenals een zoektocht naar de twee jonge mannen. Gisteravond is kort na het incident ook een Burgernetactie gestart met een signalement van de twee verdachten.

Signalement

Het gaat om twee witte jongens, beide donker gekleed. Een van hen had een opgerolde muts op. De ander had krullend haar en een rugzak bij zich.

Getuigen

De politie heeft gesproken met getuigen, maar we komen nog steeds graag in contact met mensen die iets hebben gezien of meer weten. Heeft u rond 22.00 uur de verdachten gezien of is u iets anders opgevallen wat ons kan helpen bij ons onderzoek? Of bent u wellicht in het bezit van beelden van bijvoorbeeld dashcams die ons mogelijk verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via de opsporingstiplijn 0800-6070.