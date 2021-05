Zeer ernstig ongeval, één betrokkene vlucht

Omschrijving

Op zaterdagavond 01 mei rond 18.25 uur vindt in Utrecht op de kruising van de C.H. Letschertweg met de Strijkviertel een aanrijding tussen een bestelbus en een rode motorscooter met twee opzittenden plaats. Daarbij raakt een 16-jarige jongen uit IJsselstein, opzittende van de motorscooter, ernstig gewond. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en is daar in zorgwekkende toestand opgenomen. De andere opzittende is volgens de verklaring van getuigen vermoedelijk ook ernstig gewond geraakt. Hij stapt echter na het ongeval bij een andere scooter achterop en zij gaan ervandoor. Bij onderzoek in meerdere ziekenhuizen blijkt dat in één daarvan een ernstig gewonde man, een IJsselsteiner van 24 jaar, ligt. Zowel de 16-jarige jongen als de 24-jarie man konden tot op heden nog niet worden gehoord.