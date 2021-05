Inbreker drogist Den Helder gezocht

In de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 maart werd een inbraak gepleegd bij een drogisterij aan de Beatrixstraat in Den Helder. De inbraak vond even voor 02.00 uur plaats.

De inbreker verschafte zichzelf toegang tot het pand door het raam aan de zijde van de ingang aan de Kroonpassage in te slaan. De man liep daarna direct naar de kassa en vulde een rood/oranje tas met diverse doosjes parfum. Na ongeveer een halve minuut verliet de inbreker de drogisterij door het raam die hij daarvoor had ingeslagen. De man reed daarna op een fiets weg, vermoedelijk in de richting van de watertoren. In totaal werd ruim 700 euro aan parfum buitgemaakt. Signalement inbreker De inbreker heeft een blanke huidskleur, is tussen de 18 en 25 jaar oud en heeft een slank postuur. Tijdens de inbraak droeg de man een donkere, glimmende jas met een wit logo op de linkerborst en op de rug een witte tekst, een grijze joggingsbroek, een zwart petje met een zwarte zonnebril op het petje, donkere schoenen en een zwart mondkapje.

Vragen

De politie wil graag weten wie deze inbreker is. Herkent u de man? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Vul dan onderstaand tipformulier in of neem telefonisch contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.