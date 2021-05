Twee mannen gezocht na schietincident Den Helder

Omschrijving

De recherche heeft in het onderzoek naar het schietincident camerabeelden waarop twee mannen te zien zijn. De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden wanneer ze vlak voor het schietincident in de richting van de Steengracht lopen.

Eerder is in overleg met het Openbaar Ministerie besloten om de beelden van de verdachten nog niet openbaar te maken om hen de gelegenheid te geven zich te melden bij de politie. De verdachten hebben zich nog niet gemeld bij de politie en daarom worden de camerabeelden nu alsnog getoond.

Vragen

- Wie herkent de twee mannen op beeld? De combinatie van deze twee mannen kan voor herkenning zorgen. Een van hen heeft een opvallende trainingsbroek aan met schuine strepen bij zijn onderbenen. Beide hebben witte schoenen aan. En donkere jassen. Kijkt u vooral naar de beelden of u ze herkent.

-Herkent u zichzelf op beeld? Meld u z.s.m. bij de politie

-Heeft u andere informatie over het schietincident?

Neemt u dan contact op met de districtsrecherche in Alkmaar of vul het hieronder vermelde tipformulier in.



Eerder werd dit persbericht over het schietincident gepubliceerd: https://www.politie.nl/nieuws/2021/april/20/04-verdachten-van-schietincident-steengracht-op-camerabeelden.html