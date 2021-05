Explosie Dijkmanshuizenstraat - wie weet meer over de verdachte op beeld

Laat het ons weten via het tipformulier.

In de nacht van zondag 25 op maandag 26 oktober 2020 worden bewoners in de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam-Noord opgeschrikt door een luide knal. Al snel blijkt dat er een explosief is afgegaan bij één van de woningen in de straat. Gelukkig vallen er geen gewonden, maar de betreffende woning raakt zwaar beschadigd. De persoon die het explosief bij de woning achterliet, staat op beeld en de recherche is dringend op zoek naar informatie over deze verdachte.

Omschrijving

De ontploffing vindt die nacht rond 03.30 uur plaats. Beveiligingscamera’s bij de woning leggen vast hoe iemand even daarvoor naar de woning toe komt lopen. Deze onbekende man heeft op dat moment een voorwerp in zijn hand, naar alle waarschijnlijkheid het explosief, en gaat daarmee naar de voordeur van de woning. Bij de voordeur voert hij vervolgens een handeling uit en rent dan, zonder het voorwerp, weer hard weg. Niet veel later ontstaat er forse rookontwikkeling bij de voordeur. De explosie die daarna volgt staat niet op beeld, maar foto’s van de schade laten zien hoe heftig de ontploffing is geweest. Getuigen horen hoe na de explosie een scooter wegrijdt.

[Foto voordeur]

Gezochte verdachte

Over de verdachte op de beelden van het plaatsen van het explosief wil de recherche graag meer weten. Zijn signalement:

- Man;

- Normaal tot wat forser postuur;

- Droeg een donkere regenjas met witte/reflecterende streep over borst, een donkere broek en donkere schoenen;

- Had een donkere helm van merk Beon Design op.

Eerdere incidenten

Deze explosie is niet het eerste incident dat heeft plaatsgevonden bij de woning. In juli 2020 werd de woning namelijk ook al eens beschoten. Tevens heeft er een kleine week voordat het explosief bij de woning afging een soortgelijk voorval plaatsgevonden bij de naastgelegen woning. Op 21 oktober 2020 vond daar bij de voordeur een ontploffing plaats. Dit voorval staat niet op beeld. De recherche vermoedt dat de twee woningen bij de eerste explosie met elkaar verward zijn en de explosie toen eigenlijk al bedoeld was voor de woning van de tweede explosie.

Ook bij de eerdere incidenten raakte gelukkig niemand gewond. Dit neemt echter niet weg dat beschietingen en explosies ontzettend gevaarlijk zijn (in een woonwijk) en er achter komen wie hier verantwoordelijk voor is/zijn dus hoge prioriteit heeft bij de politie.

Toedracht

Waarom deze woning doelwit is van zoveel geweld, onderzoekt de recherche uiteraard ook. Het onderzoekteam komt graag in contact met mensen die meer te denken te weten over een mogelijke aanleiding/toedracht.