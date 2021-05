Overval supermarkt Frederiksplein

Dinsdagochtend 12 januari 2021 hebben twee mannen onder bedreiging van messen een supermarkt aan het Frederiksplein overvallen. De medewerkers van deze supermarkt beleefden enkele angstaanjagende momenten. De politie deelt nu beelden van voor, tijdens en na de overval, in de hoop dat er mensen zijn die de verdachten kennen of herkennen.

Omschrijving

Kluis

De mannen komen die ochtend vlak na openingstijd, rond 07.30 uur, de supermarkt ingelopen. Ze hebben allebei een flink mes in hun handen en bedreigen de aanwezige medewerkers. Al snel wordt duidelijk waar de mannen op uit zijn: ze willen weten waar de kluis is. Onder bedreiging van de messen lopen de medewerkers naar de ruimte waar de kluis staat. Het lukt één van de medewerkers om, in deze heftige situatie, de kluis te openen. De mannen laden hun meegebrachte tassen en vol met grote hoeveelheden munt- en papiergeld. Daarna rennen de mannen met de gevulde tassen de winkel uit en lopen over de Maarten Jansz Kosterstraat in de richting van de Amstel. Een getuige die het duo na de overval heeft zien lopen en sjouwen met de buit, verklaart dat de ene verdachte zich bij de andere verdachte beklaagde, omdat zijn tas zo zwaar was.

Signalementen

Er is in deze zaak sprake van twee verdachten. Ze zouden kunnen worden herkend aan de hand van het volgende signalement:

De eerste verdachte:

- licht getinte huidskleur;

- normaal postuur;

- leeftijd rond de 25 jaar;

- 1.80 tot 1.85 lang;

- zwarte jas en zwarte (jogging) broek;

- zwart mondkapje;

- had capuchon van zijn jas op;

- vermoedelijk grijs-zwarte Nike Air Max;

- droeg een blauwe, stevige AH-tas bij zich.

De tweede verdachte:

- licht getinte huidskleur;

- gezet tot dik postuur;

- zijn leeftijd was moeilijk in te schatten, maar in ieder geval jonger dan NN1;

- 1.80 tot 1.85 meter lang;

- donkerkleurige jas;

- donker kleurige jogging broek ;

- witte of beige bivakmuts op met twee gaten voor de ogen en één gat voor de mond;

- droeg een gele, stevige Jumbo-tas bij zich.

Messen

De messen van beide verdachten, waarmee ze het personeel hebben bedreigd, waren beiden even lang. Het heft was ongeveer 10 centimeter lang en zwart van kleur. Het lemmet was ongeveer 25 centimeter lang. Het waren messen met een rechte kant en een wat gebogen zijde, zonder kartels.