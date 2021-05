Bakkerij Tilburg tweemaal slachtoffer van inbrekers

Een bakkerij aan de Heraclesstraat in Tilburg werd twee keer het doelwit van inbrekers. En allebei de keren staan de inbrekers op beeld. Bij aankomst en vertrek én tijdens de inbraken. De eerste inbraak gebeurde op zaterdag 17 oktober. Waarschijnlijk waren ze niet tevreden met hun buit, die uit voornamelijk wisselgeld bestond. Want een week later, zaterdag 24 oktober slaan ze weer toe.

Een week later komen ze weer. Deze keer met een andere auto. Weer zijn het drie man die het op de bakkerij gemunt hebben. Ook deze keer gaan ze meteen voor dezelfde kantoorruimte. En ook weer diezelfde kast. Alsof de bakker weer daar z’n wisselgeld in zou doen. Het wordt weer een grote puinhoop. En ook deze keer gaan ze uiteindelijk zonder buit weg.

In een grijze Renault Scenic rijden ze het bedrijventerrein op waar de bakkerij zit. Op de auto zitten witte, Poolse kentekenplaten. Door een ruit in te slaan komen ze binnen. En vrijwel meteen gaan ze op hun doel af, namelijk de kantoorruimte boven in beeld. Ze wrikken met een koevoet en trappen tegen de deur. Het lijkt alsof ze zich beseffen dat ze heel snel moeten zijn, want ze zijn nogal gehaast. Uiteindelijk pakken ze een blauw krat waar het een en ander aan wisselgeld in zit. En dan wordt pas echt duidelijk hoeveel geluk ze eigenlijk hebben. Want ze zijn nog maar net een halve minuut door raam vertrokken, als een politiehond met zijn geleider binnen komt. Het mag niet baten, ze zijn net met de auto weggereden. De camera in de buurt legt dat vast.

Vragen

We hebben uw hulp nodig om de daders te vinden. We zeiden het al, ze doen erg hun best onherkenbaar te blijven. We moeten het dus hebben van hun manier van bewegen, postuur misschien. Qua kleding dragen ze allemaal nagenoeg hetzelfde. Bij een van de daders, de stevigste van de drie, vielen zijn donkere wenkbrauwen op.

Kijk ook nog eens naar de auto’s die ze gebruikten. Misschien is net net die combinatie, daders en auto, iets dat een belletje doet rinkelen. Bij de eerste inbraak reden ze in een grijze Renault Scenic, met witte, Poolse kentekenplaten. Bij de tweede gebruikten ze weer een andere auto. Die is niet helemaal goed te zien, dus tips over die auto zijn zeker welkom.

Al uw tips en informatie is welkom! U kunt bellen met de opsporingstiplijn op 0800 6070. Zonder uw naam te zeggen iets delen kan uiteraard via de M. lijn op 0800 7000.