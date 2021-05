Voorbereiding liquidatie Soest

Een man uit Soest - die aan de Soeterengweg woont - zou mogelijk geliquideerd gaan worden. De liquidatie werd voorkomen en er werden drie verdachten aangehouden, een man van 35- jaar uit Den Haag zit nog altijd vast. Rond de woning aan de Soesterengweg werd op vrijdag 5 maart rond 08.00 uur een zwartkleurige Opel Zafira gezien. Deze auto en twee mannen zijn mogelijk betrokken geweest bij een voorverkenning. Op dinsdag 9 maart rond 07.15 uur wordt ook nog een witte Volkswagen Caddy en een man gezien die mogelijk ook betrokken is geweest bij de voorverkenningen. Uit onderzoek bleek de Volkswagen Caddy op 31 januari 2020 te zijn gestolen vanuit de Jan Tooropstraat in Amsterdam. Op dinsdag 2 februari is deze Volkswagen Caddy nog op de Groenhof in Almere gezien. In de uitzending(en) worden er camerabeelden getoond van de voorverkenners en de beide auto's.

Vragen

Herkent u de verdachten of de auto's of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.