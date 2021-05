Wie zijn deze 2 relschoppers in Eindhoven?

We tonen twee nieuwe verdachten van de rellen in Eindhoven op zondag 24 januari.

Omschrijving

Nog steeds blijft de politie zoeken naar relschoppers. We laten u twee jonge mannen zien die mogelijk denken dat ze de dans zijn ontsprongen. Niet dus. Want ook deze twee blijven op de lijst van gezochte relschoppers staan. U ziet de nummers weer bij de personen staan en de vraag is weer om die nummers erbij te vermelden als u ze misschien herkend, of weet waar de politie ze kan vinden. Allebei worden ze verdacht van vernielingen en diefstal uit de Jumbo. Totale schade: bijna een ton. Op het Stationsplein en in het Stationsgebouw was de totale schade zo’n 4 ton. Wie herkent deze twee?