Woninginbraak Prinses Beatrixstraat Staphorst

Zaaknummer: 2021480362 Laatste verblijfplaats: Staphorst

Een echtpaar van een huis aan de Prinses Beatrixstraat in Staphorst kregen op 13 oktober tussen 11:00 uur en 12:00 uur ongewenst bezoek. Een inbreker of inbrekers wisten binnen te dringen en doorzochten de woning grondig. Ze ging(en) er onder andere vandoor met sieraden en geld. We vragen u om even goed naar deze foto’s van de sieraden te kijken: mogelijk is dit ergens te koop aangeboden.