Man breekt in auto

Omschrijving

Maandagmiddag 18 oktober parkeert een vrouw haar auto aan de Bergenboulevard in Amersfoort. Ze sluit de auto af, maar laat een rugtas met daarin onder andere haar laptop voor in de auto liggen. Ze is maar een half uurtje weg, komt dan terug en ziet tot haar grote schrik dat de ruit is ingeslagen en dat haar tas is verdwenen.



Bewakingsbeeld

Op het bewakingsbeeld is te zien dat de man aan komt rennen, de ruit intikt met een voorwerp, de rugzak pakt en wegrent. Het duurt slechts zeven seconden.

Signalement

- lichte/lichtgetinte huid

- hij is minstens 50 jaar oud

- gezet postuur

- grijs haar

- blauwe gewatteerde jas, The North Face

- donkere trainingsbroek, Adidas

- grijze sneakers

Tips om autokraak te voorkomen

* laat niks van waarde achter in de auto, ook niet onder een stoel

* parkeer bij goede verlichting

* laat dashboardkastje leeg en laat klepje openstaan

* heb je een stationwagen; maak laadruimte zichtbaar

* haal frontje van de autoradio en neem frontje mee

* laat geen lege boodschappentas achter in de auto