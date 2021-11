Vier verdachten pinnen geld met gestolen pas

Op 17 september is een 61-jarige man uit Almere slachtoffer is geworden van Spoofing. Op listige wijze weten de oplichters zijn pinpas in hun bezit te krijgen. Hiermee worden op verschillende locaties in Amsterdam en zelfs in een casino gepind door vier verschillende personen. De recherche is op zoek naar deze vier verdachten van bankpasfraude.

Omschrijving

Een bewoner van de Rachmaninovstraat in Almere wordt in september gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van de SNS-bank. Ze verbinden het slachtoffer door met een zogenaamde fraude afdeling en wordt er een link gedeeld dat de fraude-afdeling mee kan kijken op de computer. Het slachtoffer doet doet dit helaas. Ze houden het slachtoffer aan de lijn en weten zijn pincode te ontfutselen. Vervolgens moet het slachtoffer zijn bankas doorknippen en in een envelop doen. Deze envelop wordt opgehaald door een “(vrouwelijke)koerier” die een speciale code heeft en dan mag het slachtoffer de doormidden geknipte bankpas aan haar afgeven.

Even later wordt er gepind met de bankpas door twee personen in Amsterdam en in Jacks Casino in Amsterdam wordt later wederom verschillende keren gebruikt gemaakt van de bankpas. Dit door weer twee andere personen. Eén van deze twee personen pint later op de avond nog een keer in Oostzaan.

In totaal zijn er vier personen die gebruik maken van de bankpas van het slachtoffer.

Signalementen verdachten

Verdachte 1

- Man

- Donkere huid

- Slank postuur

- Kort zwart haar

- Zwarte jas

- Lichtkleurige broek

- Zwarte schoenen met witte zolen

- Zwarte schoudertas

Verdachte 2

- Man

- Donkere huid

- Dik postuur

- Kort zwart haar

- Baard

- Zwarte trui met witte opdruk ter hoogte van de borst

- Zwarte broek

- Zwarte schoenen met witte zolen

Verdachte 3 (staat achter de pinner)

- man

- ongeveer 25 jaar

- donker getinte huid

- slank postuur

- geheel in het zwart gekleed met zwarte slippers aan en zwarte sokken

- donkerkleurige jas met rechthoekig logo op linkerborst en op de voorzijde vlak boven de navel de tekst: Under Armour

. Zwartkleurige schoenen